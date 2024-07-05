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Banka çıkışında maskeli pusu! İçi para dolu çanta saniyeler içinde buhar oldu: "Bir anda maske taktılar, silah sesi duyduk"

05.07.2024 10:33
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İstanbul'da biri kadın iki kişi takip edildiklerinden habersizce para çekmek için bankaya girdi. Gaspçılar ise banka çıkışında onlara pusu kurmuştu. Kadın bankadan elinde yüklü miktarda para dolu çantalarla çıktı, çok geçmeden hayatının kabusunu yaşadı. Gaspçılar kaşla göz arasında kayıplara karıştı. Görüntüler Ümraniye'den...

Banka çıkışında maskeli pusu! İçi para dolu çanta saniyeler içinde buhar oldu: "Bir anda maske taktılar, silah sesi duyduk"

İstanbul'da gaspçıların pusu kurarak para dolu çantayı alıp kaçtığı inanılmaz görüntüler kameraya yansıdı. Bankadan çıkıp arabaya yönelen kadın çanta elinden koparılıp alınırken hayatının şokunu yaşadı.

PARA DOLU ÇANTALARLA BANKADAN ÇIKTI

Ekol TV'nin haberine göre; Ümraniye'de biri kadın iki kişi para çekmek için bankaya girdi. Takip edildiklerinden habersizlerdi. Bankadan çıktıktan sonra arabaya doğru yöneldiler. Kadının elindeki çantalardan birinde 600 bin, diğerinde 400 bin lira vardı.

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SİLAHLI GASPÇILAR TETİĞE BASMAKTAN ÇEKİNMEDİ

Eli silahlı iki gaspçı park halindeki aracın yanına yaklaştı, tek el ateş ettikten sonra kadının elindeki çantanın içinden 400 bin lirayı alarak ortadan kayboldu.

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Polis kaçan iki gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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"BİR ANDA MASKEYİ TAKTILAR, KADININ ELİNDEN ÇANTAYI KOPARIP ALDILAR"

Görgü tanığı ise yaşananları şöyle anlattı:

"Bankadan bir erkekle bir kadın çıktı. Arabaya doğru yöneldiler. Arkadaşlar bir anda maskeyi taktı, arabaya doğru hareket etti. Planlı bir şekilde adamı beklediler. Maskeyi takıp direkt adamın üstüne silahla gittiler. Silah sesini duyduk, ateş ettiler. Biri önden gitti, şoföre ateş etti. Bayanın elinde iki çanta vardı, birini koparıp aldılar."

Ekran görüntüsü 2024-07-05 100657Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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gasp banka pusu
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