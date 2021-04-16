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Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme | Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

16.04.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayında başlaya pandemi yasaklarında, bankaların çalışma saatleri oldukça kısıtlanmıştı. Birçok işlemin şubeden yapılması yasaklanmış, vatandaşlar ATM’lere veye mobil bankacılığa yönlendirilmişti. Vaka sayılarının son zamanlarda günlük 60 binlere dayanmasının ardından ise bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Halkbank, Ziraat, Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri…

Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme | Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Vaka sayılarının artması ile 13 Nisan Salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından, yasaklarla ilgili yeni kararlar alındı. Günlük vaka sayılarının giderek artması ile bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. 2020 Mart ayından sonra çalışma saatleri azalan bankalar, bir süredir eski düzenine geri dönmüştü. Ancak vaka sayılarının çokluğu sebebi ile tekrar Halkbank, Ziraat, Vakıfbank çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

vakıfbank

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

iş bankası

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

yapıkredi

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

ziraat

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

halkbank

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

finansbanj

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

garanti

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

akbank

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

denizbank

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

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