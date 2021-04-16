Bankaların çalışma saatlerinde yeni düzenleme | Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Vaka sayılarının artması ile 13 Nisan Salı günü yapılan Kabine toplantısının ardından, yasaklarla ilgili yeni kararlar alındı. Günlük vaka sayılarının giderek artması ile bankaların çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. 2020 Mart ayından sonra çalışma saatleri azalan bankalar, bir süredir eski düzenine geri dönmüştü. Ancak vaka sayılarının çokluğu sebebi ile tekrar Halkbank, Ziraat, Vakıfbank çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Buna göre bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

"Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir."

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.