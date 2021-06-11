HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

Barakada dehşet! Tartıştığı 3 kişiyi öldürdü

11.06.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde Oğuzhan B. (28), baraj kıyısındaki barakada tartıştığı arkadaşları Orhan Yüksel (29), Mustafa Önbaş (53) ve İsmail Varol'u (26) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Kolay Mahallesi'nde bulunan Derbent Barajı kenarında meydana geldi. Barakada vakit geçiren arkadaşlar Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş, İsmail Varol ve Oğuzhan B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuzhan B., belinden çıkardığı tabanca ile Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

sfhfhkö

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Orhan Yüksel, Mustafa Önbaş ve İsmail Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuzhan B. ise silahıyla bölgede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

55b99966-81ec-4eab-a6d7-560ad665f697

531e2357-9d7a-43ac-8d2b-8617a3961e6d

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
6 gündür yaşam mücadelesi veriyor6 gündür yaşam mücadelesi veriyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
herkeste silah var için için zıkkımlanın sonra en ufak bir tartısmada silaha sarılın
Memleket=Teksas
intihar etseydin babani aramazdin kuyruklu yalan atmis

En Çok Okunan Haberler

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Dev kuruluştan 2022 altın tahmini geldi!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı!

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

El Chapo’nun eşi kartel için çalıştığını itiraf etti

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya üç grup daha dahil edildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Muğla'da yakalandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

Akademisyenlerle müsilaj toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.