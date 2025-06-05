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Bardaklardaki beyaz lekeler neden olur? Bardaklardaki beyaz lekeler nasıl çıkar? Oluşması nasıl önlenir?

Çamaşır makineleri kadar bulaşık makineleri de günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. Neredeyse her evde bulunan bulaşık makineleri iş yerlerinde de kullanılabilmektedir. Her ürünün bulaşık makinesine konmaması gerektiği konusunda tartışmalar devam ederken bardakların elde mi yoksa makinede mi yıkanması gerektiği hala konuşulmaktadır.

Bardaklardaki beyaz lekeler neden olur? Bardaklardaki beyaz lekeler nasıl çıkar? Oluşması nasıl önlenir?
Ferhan Petek

Günümüzün neredeyse olmazsa olmaz ev aletlerinden biri haline gelen bulaşık makinelerinde hangi ürünlerin yıkanabileceği hala tartışma konusudur. Örnek olarak cam bardakların makinede yıkanıp yıkanamayacağı bazı kişiler için hala muğlak bir durumdur. Bardakların alt kısmında ya da paketlerinde yer alan etiketlerde belirtilen yıkama önerilerinin uygulanması bardakların makinede yıkanıp yıkanamayacağı konusunda yardımcı bir bilgidir. Ancak bulaşık makinelerinde yıkanabilen bardaklarda oluşan beyaz lekeler de birçok kişi için problem olarak kabul edilmektedir.

Bardaklardaki beyaz lekeler neden olur?

Evinde ya da iş yerinde bulaşık makinesi kullanan kişilerin neredeyse tamamı cam bardaklarda oluşan beyaz lekeler ile ilgili sorun yaşamaktadır. Bardaklarda oluşan beyaz lekelerin nedeni bulaşık makinesinin durumuna, modeline, kullanılan deterjan gibi farklı detaylar bağlı olabilir.

Bardaklarda oluşan beyaz lekeler süt, su ya da ayran gibi sıvı gıdalar yüzünden meydana gelmiş olabilir. Bulaşık makinesinden yıkanmış olarak çıkan temiz bardaklarda beyaz lekeler görülebilir. Bu lekelerin görülmemesi ve oluşmaması için bulaşık makinesini kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır.

Bardaklarda beyaz lekelerin oluşması nasıl önlenir? Bardaklardaki beyaz lekeler nasıl çıkar?

Bardaklarda beyaz lekelerin oluşmaması için kullanılan sudan bulaşık makinesine koyulan temizlik malzemesine kadar bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Eğer bardaklarda beyaz lekeler oluşuyorsa şu adımlar uygulanmalıdır:

  • Bulaşık makinesinin tuz ayarı makine ile birlikte gelen yönergelere uygun olarak yapılmalıdır.
  • Yumuşatılmış su kullanımı tercih edilmelidir.
  • Sert suyun etkisini azaltabilmek için en yüksek sıcaklıkta yıkama yapmak gerekir.
  • Bulaşık makinesinin parlatıcısı doğru seçilmeli ve bu sayede bulaşıkların üzerinde ince bir koruyucu tabaka oluşması sağlanır.
  • Bardaklarda yine de beyaz lekeler oluşuyorsa bardaklar elle yıkanmalı ve özellikle hassas camdan yapılmış olan bardaklar makinede yıkanmamalıdır.
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