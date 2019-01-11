Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Can, "Eğer Taliban ile masaya oturulur ve ülkeye barış gelirse, yabancı güçlerin Afganistan'da kalmasına gerek kalmayacak. Kilit nokta, bir şekilde Afganistan'a barışı getirmek." dedi. Büyükelçi Can, Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) katıldığı "Afganistan sohbeti" başlıklı programda, ülkesindeki güncel gelişmeler ve bölgesel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'ın, Taliban ve diğer örgütlere karşı mücadele verirken, aynı zamanda ülkeyi yeniden inşa etme ve demokratik bir ülke yapmaktan başka bir seçeneği olmadığının altını çizen Can, iki yıldan bu yana güvenlik anlamında temel sorumluluğun Afgan ordusunun omuzlarında olduğunu dile getirdi. Ülkesinde kurumların yanı sıra ulusal ordunun da şu anda iyi durumda olduğunu ifade eden Can, Afgan halkının, Türkiye dahil uluslarası toplumun güvenlik alanında kendilerine verdiği destekten ötürü minnettar olduğunu dile getirdi. Afgan hükümetinin, bütün terörist gruplarla mücadelede kararlılığını dile getirdiğini ve Taliban ile kayıtsız şartsız müzakerelere açık olduğunu duyurduğunu vurgulayan Can, buna karşılık DEAŞ ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin bu konunun bir parçası olmadığının altını çizdi.

Can, farklı ülke ve etnik gruplardan insanların Afganistan'a gelerek, "ABD'ye karşı savaş" adı altında savaştığına dikkati çekti. Son dönemde bölgedeki ülkelere ve uluslararası örgütlere barış sürecinin inşasında Afgan hükümetine yardımcı olunması yönünde çağrıda bulunduklarını söyleyen Can, bu nedenle son zamanlarda birçok ülkenin Taliban'ı ve Afgan hükümetini masaya oturtma girişiminde bulunduğuna işaret etti. - "Taliban'ın istediği, Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesi" Kardeş ülke Türkiye ile Afganistan arasında tarihi ilişkilerin olduğuna işaret eden Can, Afgan halkının beklentisinin barışının tesisinde birlikte çalışılması yönünde olduğunu kaydetti. Can, "Ümit ediyoruz ki Türkiye, Afganistan'daki barış sürecine yardımcı olmak için Pakistan üzerindeki etkisini kullanacak." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, Afganistan'daki uluslararası gücün bir parçası olduğunu vurgulayan Can, Türkiye'nin, Afgan asker ve polislerin eğitiminde de önemli rol oynadığını söyledi. ABD'nin, barış süreci için özel temsilci atadığını ve Taliban'ı masaya oturtmak için görüşmeler yaptığını hatırlatan Can, Afgan hükümetinin, ABD'nin bu girişimini memnuniyetle karşıladığının altını çizdi.

ABD-Taliban görüşmesine değinen Can, "Taliban'ın istediği, Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesi. Şu anda Amerikalılar, ayrılıp ayrılmayacakları konusunda Taliban ile görüşüyor ama bu Afganistan'ı ABD'nin işgali altındaymış gibi bir pozisyona koyuyor ki bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Büyükelçi Can, Afganistan'a barış ve huzurun gelmesi yönündeki çabalara ilişkin ülkesinin tutumunun net olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Amerika'nın askeri ve siyasi aktiviteleri konusunda Afganistan'ın pozisyonu gayet net. Biz, Taliban'ın hükümetle masaya oturması konusunda, barış süreciyle ilgili ABD'nin herhangi bir aktivitesini memnuniyetle karşılayacağız. Biz, hala Amerika'nın Taliban'ı hükümetle masaya oturtması için ikna etmesini bekliyoruz." Afganistan'da bulunan uluslararası güçlerin, Afgan ordusunun eğitimiyle de ilgilendiklerini belirten Can, "Eğer Taliban ile masaya oturulur ve ülkeye barış gelirse, yabancı güçlerin Afganistan'da kalmasına gerek kalmayacak. Kilit nokta bir şekilde Afganistan'a barışı getirmek ve barış hakkında konuşmak." dedi.