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  4. Barış Yarkadaş paylaştı! Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanının fotoğrafı olay oldu

Barış Yarkadaş paylaştı! Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanının fotoğrafı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 08:39 | Son Güncelleme

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken sosyal medyada paylaşılan bir sağlık çalışanının fotoğrafı, verilen mücadelenin zorluğunu adeta gözler önüne serdi. CHP'li Barış Yarkadaş'ın paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

Barış Yarkadaş paylaştı! Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanının fotoğrafı olay oldu

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından bir sağlık çalışanının fotoğrafını paylaştı.

Sağlık çalışanının taktığı maske nedeniyle yüzünde oluşan yaralar dikkat çekerken, sağlıkçıların koronavirüse karşı ortaya koyduğu mücadelenin zorluğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yarkadaş paylaşımında "CORONA'ya karşı mücadele eden bir sağlık emekçisi... Maskenin tahrib ettiği bu yüzün hatrına, izolasyon kurallarına uyalım..." ifadelerine yer verirken, fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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sağlık çalışanı koronavirüs Türkiye sosyal medya fotoğraf

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