Barış Yarkadaş paylaştı! Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanının fotoğrafı olay oldu

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından bir sağlık çalışanının fotoğrafını paylaştı.

Sağlık çalışanının taktığı maske nedeniyle yüzünde oluşan yaralar dikkat çekerken, sağlıkçıların koronavirüse karşı ortaya koyduğu mücadelenin zorluğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Yarkadaş paylaşımında "CORONA'ya karşı mücadele eden bir sağlık emekçisi... Maskenin tahrib ettiği bu yüzün hatrına, izolasyon kurallarına uyalım..." ifadelerine yer verirken, fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.



