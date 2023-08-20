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Barış yemeğinde silahlı kavga! Ortalık kan gölüne döndü: 4'ü ağır, 12 yaralı

20.08.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için düzenlenen barış yemeğinde silahlı kavga çıktı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kavgada 4'ü ağır, 12 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavganın olduğu bölgede ve yaralıların kaldırıldığı hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, öğleden sonra Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013’üncü Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışlara kapattı. 4’ü ağır, 12 yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sokaktaki evlere ve araçlara kurşunların isabet ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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BARIŞ YEMEĞİ İÇİN TOPLANMIŞLAR

Yaralıların tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik tedbiri alınırken, kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi nedeniyle başlayan husumetin bitmesi için barış yemeği düzenlendiği, yemekte bir araya gelen tarafların tartışması sonucu kavganın çıktığı öğrenildi.

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Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Diyarbakır silahlı kavga

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