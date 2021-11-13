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  4. Barışmak için buluştular: 1'i ağır 4 yaralı

Barışmak için buluştular: 1'i ağır 4 yaralı

13.11.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, aralarındaki husumeti bitirip barışmak için kıraathanede bir araya gelen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Öte yandan çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alındı.

Barışmak için buluştular: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3'üncü sokakta meydana geldi.

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BARIŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede bir araya geldi. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahlı kavgada her iki taraftan da isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kıraathanede bulunan müşteriler ise kendilerine dışarı atarak, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan çok sayıda çevik kuvvet polisinin de sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kıraathane içerisinde bulunan boş kovanları muhafaza altına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı
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