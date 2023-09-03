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Barışmak için gitti başlarına sıktı! Akhisar'da 'eski sevgili' cinayeti: 2 ölü

03.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Meliha Uludağ (47) ve kızı C.D. (20) ile sokak ortasında tartıştı. Mızrak, tartışma sırasında silahını çıkararak anne ve kızın kafasına sıktı. Ardından da kendi başına ateş etti. Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ öldü, C.D. ise ağrı yaralandı.

Barışmak için gitti başlarına sıktı! Akhisar'da 'eski sevgili' cinayeti: 2 ölü

Manisa'da yaşanan olayda ortalık kan gölüne döndü. Saat 21.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana gelen olayda, Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, mahalleye giren Meliha Uludağ ve C.D. ile tartıştı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Gerginliğin artması sonucu Mızrak, iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

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GENÇ KIZ ENTÜBE EDİLDİ

Anne ve kızını gözünü kırpmadan başlarından vuran Veysel Mızrak kanlar içinde yerde yatan anne kızdan bir kaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki silahı bu seferde kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı.

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YENİDEN BİRLİKTE OLMAK İSTEMİŞ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; yapılan soruşturma kapsamında Mızrak'ın Uludağ ile tekrar birlikte olmak istediği fakat kadının reddettiği ortaya çıktı. Kendisine ait otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ne gelen Veysel Mızrak, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ'ı beklemeye başladı, bir süre sonra yanında kızı C.D. ile mahalleye giren Uludağ, Mızrak ile konuşmaya başladı. Ardından Mızrak önce anne kıza ateş etti, sonrasında da kendi kafasına sıktı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa

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