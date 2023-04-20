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BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: Bartın'da bayram namazı saat kaçta? Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi?

20.04.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın bayram namazı saati kullanıcılar tarafından araştırılıyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının sonuna gelinirken bayram hazırlıkları da başladı. Bartın bayram namazı saatleri de belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. Peki, Bartın'da bayram namazı saat kaçta, ne zaman?

BARTIN BAYRAM NAMAZI SAATİ: Bartın'da bayram namazı saat kaçta? Boy abdesti ile namaz kılınabilir mi?

Bartın bayram namazının saat kaçta kılınacağı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber sorgulanmaya başladı. 2023 yılının ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 21 Nisan sabahı başlayacak. Bartın'da ikamet eden vatandaşlar bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı gibi detayları öğrenmek istiyorlar. İşte 2023 Bartın bayram namazı vakti...

BARTIN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre Bartın'da bayram namazı saat 06:59 'da kılınacaktır.

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Bartın bayram namazı saati: 06:35
Kurucaşile bayram namazı saati: 06:33
Ulus bayram namazı saati: 06:34

BOY ABDESTİ İLE NAMAZ KILINABİLİR Mİ?

Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez.

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Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır (Buhari, Gusül 1; Müslim, Hayız 35, 36, 37; Muvatta I, 44, Tahare 67).

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Bayram namazı

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