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Bartın'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! Vali Arslan: Meteoroloji verilerimiz daha düşüktü

03.09.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda taşkın meydana geldi. Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde birçok ev ve iş yerini su basarken, Bartın ile Karabük yolu Abdipaşa mevkisi taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı. Bartın’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ve Abdipaşa’da toplam 80 ev, iş yeri ve deponun su baskını yaşadığını ifade etti.

Bartın'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! Vali Arslan: Meteoroloji verilerimiz daha düşüktü

Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle yamaçlardan akan sular taşkınlara neden oldu. Ulus ilçesi ve Abdipaşa Belde merkezinde bulunan çok sayıda evin alt katları ile iş yerlerini su bastı. Abdipaşa beldesinde bir ahırdaki büyükbaşlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. AFAD ve itfaiye ekipleri, Ulus- Abdipaşa yolu üzerinde taşkın nedeniyle otomobillerde mahsur kalanları kurtardı. İlçeye bağlı Sarnıç köyünde yol çöktü. Bartın- Karabük yolu Abdipaşa mevkisi taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Bartın’ın Ulus ilçesi ve Abdipaşa beldesinde yaşanan sel felaketinin ardından Bartın Valisi Nurtaç Arslan su baskını yaşanan ev, iş yeri ve depolar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

AA

"METEOROLOJİ VERİLERİMİZ DAHA DÜŞÜKTÜ"

Gazetecilere konuşan Vali Arslan, “Bugün Abdipaşa beldemiz ve Ulus merkezde öğleden sonra metrekareye yaklaşık 118 kilogram yağış aldık. Aslında bizim meteoroloji verilerimiz daha düşüktü ama maalesef 118 kilogram civarında yağış aldık. Karabük ve Abdipaşa yolu kapanmıştı. Yolumuzu trafiğe açtık. Ulus yolumuzda da kapanma vardı. Orası da şu an trafiğe açıldı. Abdipaşa’da 40 civarında depo, ev ve iş yerimizde su baskınları oldu. Ulus merkezde de 20 ev 20 dükkan yine aynı şekilde su baskını oldu. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Herhangi bir can kaybı yaralanma yok. En sevindiğimiz yön de bu zaten. Tarımsal arazilerdeki zararların tespitine ilişkin çalışmalarımıza başlıyoruz. Önlemleri alıyoruz hepimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi. (DHA-İHA)

DD

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sel Bartın
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