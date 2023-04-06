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Baş ağrınızın nedeni bu yiyecekler olabilir! Migreni tetikleyen gıdalar

06.04.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı toplumda en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Düzenli olarak yaşanan baş ağrısının nedenini öğrenmek için mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. Genellikle migrenden kaynaklanan baş ağrılarını tetikleyen bazı gıdalar bulunuyor. Baş ağrısı yaşıyorsanız bu gıdaları tüketmeden önce bir daha düşünmelisiniz.

Baş ağrınızın nedeni bu yiyecekler olabilir! Migreni tetikleyen gıdalar

Yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sağlığımız üzerinde önemli rol oynuyor. Bazı yiyecekler ve kötü beslenme alışkanlıkları bile migrene neden olabiliyor. Migreni tetikleyen yiyecek ve içecekler öncelikle kafein, alkol veya monosodyum glutamat içeren yiyecekleri içeriyor. Baş ağrılarından kaçınmak istiyorsanız bu yiyecekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MİGRENİ TETİKLEYEN GIDALAR

KAHVE

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Kahvedeki kafein, migren ağrısını küçük miktarlarda hafifletebilir, bu nedenle bazı reçetesiz satılan baş ağrısı ilaçlarının bir bileşeni olabilir. Ancak aşırı kahve tüketimi veya günün yanlış saatinde tüketilen sade kahve migren atağını bile tetikleyebilir.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca çok fazla kahve değil, aynı zamanda kafein yoksunluğu da migren için yaygın bir tetikleyici olabilir. Her zamanki günlük kafein alımınıza sadık kalırsanız ve her gün aynı saatte aynı miktarda kahve içerseniz, baş ağrısı çekme şansınızı azaltmış olursunuz.

ÇİKOLATA

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Bazı araştırmalara göre çikolata ile migren arasında bir bağlantı olduğuna dair yeterli kanıt bulunmasa da, çikolatanın aynı zamanda bir kafein kaynağı olduğunu ve migreni tetikleyen hücreler arasında uyarı ileten maddelerin salınmasına katkıda bulunduğunu bilmekte fayda var.

ESKİ PEYNİRLER VE DİĞER SÜT ÜRÜNLERİ

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Peynirler arasında mavi peynir, brie, çedar ve beyaz peynirin bazı insanlarda migreni tetikleyebilen amino asit tiramin içerdiği bulunmuştur. Ayrıca süt ürünlerinin hassas kişilerde iltihabi belirtilere neden olduğu biliniyor ki bu da migren açısından sorun teşkil ediyor.

İŞLENMİŞ ETLER

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Sosisli sandviç, sosis ve çeşitli şarküteri ürünleri gibi işlenmiş et ürünleri nitrat içerebilir. Bu bileşikler hakkında, migren baş ağrısını tetikleyebilecek damar genişletici bir etkiye sahip oldukları bilinmelidir. Ayrıca işlenmiş et ürünleri de iltihaplı gıdalardır, bu nedenle migren hastaları için çifte risk oluşturabilirler.

ENERJİ VEREN SPOR İÇECEKLERİ

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Sağlıklı olduğuna inanılan, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş enerji verici sporcu içeceklerinin aşırı tüketimi de migreni tetikleyebilir . Bunun nedeni, özel sıvıların, B kompleksinin bir parçası olan ve vücudun verimli çalışmasında önemli bir rol oynayan niasin (B3 vitamini) ile zenginleştirilmiş olmasıdır. Temel olarak, doğru kolesterol seviyesini kontrol etmede çok önemlidir. Bununla birlikte, aşırı B vitamini tüketimi , bazı kişilerde migreni tetikleyebilen damar genişletici bir etkiye sahip olabilir.

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