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İşte Elon Musk'ın yeni hamlesi: Rafa kaldırdı! Artık ücretsiz olmayacak

14.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Twit'çi Elon Musk, Twitter'da yeni tasarruf önlemleri almaya devam ediyor. Ünlü milyarder şirketin gıda faturası ve ücretsiz öğle yemeği hakkında eski bir Twitter yöneticisiyle karşı karşıya gelirken, bu konuda sürpriz bir hamle yapmışa benziyor. İngiliz basınının aktardığına göre Elon Musk, yılda 13 milyon dolar tasarruf etmek için böyle bir hamle yaptı. Ortalık tam anlamıyla karıştı. Şimdi herkes Twitter çalışanlarının bu konuyla ilgili düşüncelerini merak ediyor.

İşte Elon Musk'ın yeni hamlesi: Rafa kaldırdı! Artık ücretsiz olmayacak

Elon Musk Twitter'ında işler oldukça ilginç bir şekilde ilerliyor. Sosyal medya platformunun günde 4 milyon doların üzerinde para kaybettiğini kendi ağzıyla söyleyen ünlü milyarder, bu durumun önüne geçebilmek için kollarını sıvadı. Aslında kollarını sıvadı değil de kemerleri sıkmaya başladı desek daha doğru olur. Çünkü Musk Twitter'da adı konulmayan bir tasarruf planı uyguluyor gibi görünüyor. Bunun ilk adımını Twitter çalışanlarını işten çıkarmak ve uzaktan çalışmayı kaldırmakla atan Elon Musk, şimdi ise yılda 13 milyon dolar tasarruf edebileceğini düşündüğü bir konuya ağırlık verdi; Twitter çalışanları için ücretsiz yemeğe...

ÖĞLE YEMEĞİ BAŞINA 400 DOLAR İDDİASI! ORTALIK KARIŞTI

Elon Musk, Twitter'ın son 12 ayda şirkette servis edilen öğle yemeği başına 400 dolar harcadığını iddia etti. Twitter'da eski bir emlak müdürü olan Tracey Hawkins, Musk'ın iddialarına "Bu bir yalan" diyerek karşılık verdi.

Elon Musk

Tracey Hawkins, Musk'ın söylediklerinin aksini kanıtlamak adına kahvaltı ve öğle yemeği için kişi başı günde 20-25 dolar harcadıklarını ve ücretsiz yemeklerin çalışanların öğle tatilleri ve toplantılar boyunca çalışmalarına olanak sağladığını söyledi. Hawkins, ofislerde katılımın ise yüzde 20-50 arasında olduğunu belirtti.

Twitter1

Musk'ın Tracey Hawkins'in sözlerine verdiği karşılık ise şöyle oldu:

"KAHVALTI YAPANDAN DAHA FAZLA KAHVALTI HAZIRLAYAN İNSAN VAR"

"Yanlış. Twitter, San Francisco'daki Genel Merkez için yemek hizmetine yılda 13 milyon dolar harcıyor. Kayıtlar, en yüksek doluluk oranının yüzde 25, ortalama doluluk oranının yüzde 10'un altında olduğunu gösteriyor. Kahvaltı yapandan daha fazla kahvaltı hazırlayan insan var. Akşam yemeği vermeye bile tenezzül etmiyorlar çünkü binada kimse yok.”

Elom Musk2

THE TELEGRAPH: ÜCRETSİZ YEMEK RAFA KALKTI

The Telegraph'ın bildirdiğine göre ise, daha fazla insanın yemek yemektense yemek hazırladığını iddia ettikten sonra Elon Musk, yılda 13 milyon dolar tasarruf etmek için Twitter'da bedava olan öğle yemeğini kaldırdı.

Dünya o sözleri konuşurken uyarı geldi: "Ben olsam..." Dünya o sözleri konuşurken uyarı geldi: "Ben olsam..."

"TWITTER, İÇ EKİPLERE HABER VERMEDEN ÇOK SAYIDA SÖZLEŞMELİ İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARDI"

CNBC'nin yer verdiği iddialara göre, Twitter'da sözleşmeli çalışan çok sayıda kişiyle de yollar ayrıldı. Twitter’daki 5.500 yükleniciden 4.400′ünün işten çıkarıldığı bildirildi. Çalışanlar meslektaşlarının işten çıkarılacağına dair hiçbir bildirim almadıklarını öne sürdü.

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