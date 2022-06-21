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Başakşehir'de korkunç olay! Ensesinden vurup, cesedi Olimpiyat Stadı'nın karşısına attılar

21.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık alana gelen bir araçtan ceset atıldı. O anları gören vatandaşlar durumu polise bildirirken, ekipler yaptığı incelemede, şahsın ensesinden vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Başakşehir'de korkunç olay! Ensesinden vurup, cesedi Olimpiyat Stadı'nın karşısına attılar

Korkunç olay, Başakşehir Olimpiyat Stadı’na giden yan yolda ağaçlık alanda saat 00.30 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil Olimpiyat Stadı'nın karşısındaki ağaçlık geldiğinde durdu. Daha sonra otomobil içerisinden çıkarılan ceset ağaçlık alana atıldı. Öldürdükleri şahsın cesedini ağaçlık alana atan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yoldan geçerken cesedi gören vatandaşlar ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cesedin etrafını emniyet şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme polisleri ise cesette incelemeler yaptı. Yapılan inceleme sonrası, cesedin ensesinde bir tane kurşun yarası ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset gerekli tetkikler yapılmak üzere 112 ekipleri tarafından Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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POLİS EKİPLERİ CESET ÇEVRESİNDE DELİL ARADI

Öldürülen cesedin üzerinde kimlik çıkmazken, yüz tanıma sistemi ile de cesedin kimliği belirlenemedi. Şahsın terliği ve montu etrafa savrulurken, beton bloğun üzerindeki kan polis ekiplerini şüpheye düşürdü. Çevrede delil arayan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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ENSESİNDEN SİLAHLA VURUP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Ağaçlık alanda bulunan cesette yapılan incelemeler sonrasında cesedin ensesinden vurulduğu görüldü. Yol kenarına atıldıktan sonra biraz sürüklenen şahsın, terliklerinin ayaklarından çıktığı belirlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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