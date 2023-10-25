Başbakana ölüm tehditleri yağıyor! Polis teyakkuza geçti: Filistin'e desteğini ilan eden Enver İbrahim'e yakın takip

İsrail-Hamas çatışmasında Filistin'den yana destek açıklayan ülkelerden biri de Malezya oldu. Başbakan Enver İbrahim, savaşta Filistin'den yana olduklarını açık açık ilan etti. Bunun üzerine ise ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Kraliyet Polisi de İbrahim'in güvenliğiyle ilgili alarm düzeyini artırdı.

KRALİYET POLİSİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Bernama haber ajansının haberine göre, Malezya Kraliyet Polisi Genel Müfettişi Razarudin Hüseyin, Enver'in güvenliğinden ödün vermeyeceklerini vurgulayarak "Başbakan'ın güvenliği birinci önceliğimizdir." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"EKONOMİYLE İLGİLİ DE OLABİLİR!"

Razarudin, aldığı "ölüm tehditlerinin" ardından Enver'in "sıkı korunacağını" vurgularken tehditlerin ekonomi alanıyla da ilgili olabileceğini kaydetti.

Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da dün katıldığı Filistin'e destek gösterisinde "İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirmesinin ardından Batılı ülkelerden çeşitli tehditler aldığını" açıklamıştı.

Enver, buradaki konuşmasında aldığı ölüm tehditlerinden korkmadığını belirterek, "Malezya bağımsız olmaya ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edecek." demişti.

(AA)





