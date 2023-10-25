HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Başbakana ölüm tehditleri yağıyor! Polis teyakkuza geçti: Filistin'e desteğini ilan eden Enver İbrahim'e yakın takip

Başbakana ölüm tehditleri yağıyor! Polis teyakkuza geçti: Filistin'e desteğini ilan eden Enver İbrahim'e yakın takip

25.10.2023 15:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin'e desteğini açık açık ilan eden Başbakan Enver'e ölüm tehditleri yağıyor. Kraliyet Polisi, Enver'in güvenliğinin artırıldığını açıkladı. Tehditlerin ekonomi alanıyla da ilgili olabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanan Enver, Batılı ülkelerden çeşitli tehditler aldığını bizzat da duyurmuştu.

Başbakana ölüm tehditleri yağıyor! Polis teyakkuza geçti: Filistin'e desteğini ilan eden Enver İbrahim'e yakın takip

İsrail-Hamas çatışmasında Filistin'den yana destek açıklayan ülkelerden biri de Malezya oldu. Başbakan Enver İbrahim, savaşta Filistin'den yana olduklarını açık açık ilan etti. Bunun üzerine ise ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Kraliyet Polisi de İbrahim'in güvenliğiyle ilgili alarm düzeyini artırdı.

thumbs_b_c_82b86e49e596739e58d84ca000b1f621

KRALİYET POLİSİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Bernama haber ajansının haberine göre, Malezya Kraliyet Polisi Genel Müfettişi Razarudin Hüseyin, Enver'in güvenliğinden ödün vermeyeceklerini vurgulayarak "Başbakan'ın güvenliği birinci önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

AA-20231022-32485059-32485056-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_MALEZYA_BASBAKANI_ENVERI_KABUL_ETTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Enver İbrahim ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelmişti.

"EKONOMİYLE İLGİLİ DE OLABİLİR!"

Razarudin, aldığı "ölüm tehditlerinin" ardından Enver'in "sıkı korunacağını" vurgularken tehditlerin ekonomi alanıyla da ilgili olabileceğini kaydetti.

Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da dün katıldığı Filistin'e destek gösterisinde "İsrail'in Filistin'e saldırılarını eleştirmesinin ardından Batılı ülkelerden çeşitli tehditler aldığını" açıklamıştı.

Enver, buradaki konuşmasında aldığı ölüm tehditlerinden korkmadığını belirterek, "Malezya bağımsız olmaya ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edecek." demişti.

Mısır ordusundan gövde gösterisi! Görüntüler gündem yarattı Mısır ordusundan gövde gösterisi! Görüntüler gündem yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Ey İsrail' ve 'Hamas' mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Ey İsrail' ve 'Hamas' mesajı!

(AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...İletişim Başkanı Altun: Kabul edilemez...
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Malezya Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Başına resmen talih kuşu kondu! Milyoner oldu

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Canlı canlı yediği ahtapot boğazına sıkışınca boğuldu

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.