Başdanışmanından Cumhurbaşkanı Erdoğan için "en solcu lider" yorumu: "AK Parti de en solcu parti"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türkiye'de "gerçek anlamda kendini yurtsever sol demokrat olarak kimliklendiren veya buna layık olan güçlü bir sol siyasal akım" olmadığını öne sürdü.

"ERDOĞAN VE AK PARTİ SOLA DAHA YAKIN"

Mehmet Uçum Oda TV'ye sol siyaset hakkında değerlendirmelerde bulunduğu bir mektup gönderdi. Uçum'un ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderliğindeki AK Parti'nin solcu politikalarla ilişkisi hakkındaki şu değerlendirmesi de dikkat çekti:

"Ancak günümüzde solun ayırdedici karakterlerine bakıldığında, anti-emperyalizm, yurtseverlik, darbe karşıtlığı, mültecilerin korunması, kadın hakları savunuculuğu, gençliğe sahip çıkılması, güçlü sosyal politikalar gibi temel sol yaklaşımlar üzerinden değerlendirildiğinde siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin AK Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





