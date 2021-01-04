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Basın Ekspres yolunda feci kaza: Bariyer ok gibi saplandı

04.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Basın Ekspres yolu Halkalı Mevki’inde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı.

Basın Ekspres yolu Halkalı Mevki’inde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza; sabah saatlerinde Basın Ekspere yolu Halkalı Mevki’inde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mevlüt Y. kontrolündeki 06 EA 5879 plakalı kamyonet seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan ve süratli olduğu tahmin edilen kamyon önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen kamyona bariyer ok gibi saplandı. Kamyonun sağ önünden giren bariyer kasanın arkasından çıktı. Feci kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeni ile Basın Ekspres Yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmaların ardından kamyon bulunduğu alandan çekildi. Yolda ise belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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