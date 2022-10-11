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Basit görülen unutkanlık kör kalmasına neden oldu: Lens kullananlar dikkat!

11.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlarımız arasında bulunuyor. Göz sağlığını korumak daha iyi görebilmek için önem taşıyor. Görme problemleri yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu nedenle gözlük, lens gibi çözümler bulunuyor. Lens kullanımından yapılan bazı hatalar körlüğe neden olabiliyor. Marie Mason isimli kadın duş sırasında gözünde unuttuğu lensler nedeniyle kör kaldı.

Basit görülen unutkanlık kör kalmasına neden oldu: Lens kullananlar dikkat!

İngiltere'de yaşayan 54 yaşındaki Marie Mason, musluk suyunda bulunan mikroskobik amip olarak bilinen bir organizmanın kontakt lensi ile korneası arasına girmesinden sonra sol gözünde enfeksiyon geliştirdi. Görüşünde sorun olmasına rağmen lens takmaya devam eden Mason, gözünde bir şey sıkışmış gibi hissettiği için dolayı doktora gitti. Musluk suyunda bulunan bir parazit kontakt lensi ile korneası arasına girdikten sonra sol gözünde enfeksiyon geliştirdiği anlaşıldı. 30 günlük kontakt lens takan Marie, beş yıllık bir süre boyunca sayısız ilaç denedi, ancak üç kornea nakli ve kötüleşen görme sonrasında gözünün çıkarılması gerekti.

İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

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Marie, "İşi bırakmak zorunda kaldım, çünkü o sırada bir okulda mutfakta çalışıyordum ve her yarım saatte bir göz damlası damlatmak zorunda kalıyordum, çok acı vericiydi" dedi.

HAFTADA ÜÇ KEZ DOKTORA GİDİYORDU

"Ayrıca haftada iki ila üç kez, hatta bazen daha da fazla hastaneye gitmek zorunda kaldım. Sadece çok sayıda hastane ziyareti, çok sayıda göz damlası, çok sayıda ameliyat ve prosedür ve çok fazla acı vardı."

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ÜRETİCİLER DAHA FAZLA UYARI KOYMALI

Marie şimdi kontakt lens paketlerinde kontaminasyon riskleri konusunda daha iyi uyarılar talep ediyor. “Kimsenin insanlardan kontakt lens takmamasını istediğimi düşünmesini istemiyorum.” diye devam ediyor. "Kontakt lens takın, bu kesinlikle sorun değil, ancak dikkatli olmalısınız. Üreticilerin ambalajlara su ve kontakt lenslerle ilgili daha fazla uyarı koymasını istiyorum." Hayatım şu an yolunda, bıraktığım yere işe geri dönmedim ama şimdi kocam için çalışıyorum" diye ekliyor.

LENS KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

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Her zaman iyi bir kaynaktan satın alın: Kontakt lens almaya karar verirseniz, bunları her zaman güvenilir veya markalı bir kaynaktan satın alın. Göz şeklinize uyan lensler için daima doğru reçeteyi alın.

Kontaklarınızı daima temiz tutun: Kontakları kullanmadan önce ellerinizi yıkayarak ve uygun kontakt lens solüsyonunu kullanarak kontaklarınızı temiz tuttuğunuzdan emin olun.

Temasları temizlemek için asla musluk suyu kullanmayın: Akantamoeba adı verilen bir amip birçok farklı su kaynağında yaşadığından ve enfeksiyon riskini artırdığından kontakt lensleri temizlemek için asla musluk suyu kullanılmamalıdır.

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Kontakt lens takarak asla duş almayın veya yüzmeyin: Duşa veya yüzmeye gittiğinizde lensleri çıkardığınızdan emin olun.

Asla temas halinde uyumayın: Herhangi bir enfeksiyon riskini azaltmak için her zaman uyumadan önce kontakt lensleri çıkarın.

Düzenli olarak değiştirin: Kontakt lensler zamanla yıpranabilir ve bu nedenle enfeksiyonları önlemek için lensleri düzenli olarak değiştirmeye devam etmek önemlidir.

Gözlerinizi ovmayın: Kontakt lens takarken gözlerinizi asla kuvvetlice ovalamayın.

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