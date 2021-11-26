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  4. Başka ile geçmek için referandum yapmışlardı! İki köyün talebi reddedildi

Başka ile geçmek için referandum yapmışlardı! İki köyün talebi reddedildi

26.11.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin talebi İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının oyuyla reddedildi. 4 Eylül'de Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan referandum yapılmış, vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullanmıştı.

Başka ile geçmek için referandum yapmışlardı! İki köyün talebi reddedildi

Kürtün ilçesine bağlı köylerin muhtarlıklarının Gümüşhane'den ayrılarak bitişiklerindeki Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine konu Gümüşhane İl Genel Meclisinde görüşüldü.

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İl Genel Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane'den ayrılma talebi reddedildi.

"KENDİMİZİ SORGULUYORUZ: NE YAPTIK, NEREDE YANLIŞIMIZ VAR?"

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, oturumda yaptığı konuşmada, "Valiliğimizin bize gönderdiği, iki köyümüzün Günyüzü ve Üçtaş köyünün ayrılma talebi gündeme geldi. Gündeme düşüşünden itibaren biz zaten yerel yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz, 'Ne yaptık, nerede yanlışımız var?' diye. Bulamayınca doğal olarak inceleme başladı." dedi.

Erdoğdu, köyler için yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Yatırımla sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe ya da köy bağlanması veya ayrılması sırf referandumla olmuyor, yasalarımız da izin vermiyor. Bu da zaten yasal bir zorunluluk sonucu İl İdare Kurulu kararı, İl Genel Meclisi kararı ve vali görüşü ile birlikte ilgili Bakanlığa aktarılıyor." diye konuştu.

Erdoğdu şu değerlendirmede bulundu:

"Mazeret beyan dilekçelerini okuduğumuzda tamamen hayal ürünü. Türkiye Cumhuriyeti hayali bir devlet değil, anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir geçmişi, bir kültürü var onu da bugüne yansıtırız, biz birilerinin olmayacak hayalleri peşinde koşamayız. Bizim İl Genel Meclisimiz konuyu aslında hiç istişare etmeye bile gerek duymadı ama yasal sorumluluğumuz gereği konuyu görüştük, oyladık Meclisimizin tamamının katılımıyla talep reddedildi. Mevzuata bakıldığı zaman yol kapalı fakat sayın İçişleri Bakanımızın inisiyatifi kullanılabilir, fakat kanunla kurulmuş iki köydür bu. Kanunla kurulan köyler 'Nasıl kurulduysa öyle değiştirilir' diye de yasal bir gerçeğimiz var. Bu mevzu bizce kapatılmış bir konudur."

REFERANDUM YAPMIŞLARDI

Muhtarlıkların talebi üzerine, İl İdare Kurulu kararı ile 4 Eylül'de Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan referandumda vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullanmıştı. (AA)

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Gümüşhane
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