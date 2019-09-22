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Başkentte düğünde havaya ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Akyurt ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine başlatılan soruşturmada, 3 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Güzelhisar İlkokulu bahçesinde yapılan bir düğünde havaya ateş açan kişinin A.U.K. olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan soruşturma kapsamında A.U.K'nin yanı sıra babası İ.K. ve düğün sahibi K.K. hakkında idari işlem yapıldı.

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Akyurt Ankara düğün Havaya ateş açan çocuk silah

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