Başkentte iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış'ın (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kullanılamaz hale gelen araçlardan yaralı olarak kurtarılan Habip E., Habibe E., Fatmanur V. ile Emre İ. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

