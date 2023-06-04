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  4. Başkentte iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Başkentte iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

04.06.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1’i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Başkentte iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, sabah saatlerinde Kızılcahamam - Çerkeş Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış'ın (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Kullanılamaz hale gelen araçlardan yaralı olarak kurtarılan Habip E., Habibe E., Fatmanur V. ile Emre İ. ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Ankara kaza

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