Başkentte yangın

Ulus'ta 5 katlı binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ulus Anafartalar ile Hisar Parkı caddeleri kesişimindeki 5 katlı binanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, Pursaklar ilçesi Saray mevkisinde bir akaryakıt istasyonu yakınlarında, seyir halindeki 27 Z 5065 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Profil sac yüklü olduğu öğrenilen tırın dorsesindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dorsede hasar meydana geldi.

