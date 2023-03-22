'Başörtüsü nedeniyle alınmadı' iddiası tartışma yaratmıştı! Bakan Bozdağ'dan sert tepki geldi: "Kimse cüret edemez"

Deprem bölgesinden gelen öğrencinin başörtülü olması gerekçesiyle kaydının yapılmayıp başka okula gönderilmeye çalışıldığı iddiası tepki topladı. Kayıt için ailesiyle okula gelen T. İ.'ye okul müdürünün "Okula bu şekilde mi geleceksin?" diye sorduğu, ailenin ise müdürün üniformayı kastettiğini sandığı öne sürülmüştü.

"BAŞINDAKİYLE Mİ GELECEKSİN?"

İddiaya göre üniforma alacaklarını belirten aileye yanıt olarak müdür ise "Başındakiyle mi geleceksin? Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın" demişti. müdürün bu yanıtının ardından Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube üyeleri okulun önünde eylem gerçekleştirmişti.

BAKAN BOZDAĞ SERT ELEŞTİRDİ!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da olayla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve öğretim,kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık.

"İLKELLİK, ÇAĞDAŞ YOBAZLIK"

"Buna rağmen maalesef Eskişehir’de bir okul müdürü,kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür’et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır.

"KİMSE CÜR'ET EDEMEZ"

"Ak Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür’et edemez."

(İHA-DHA)

