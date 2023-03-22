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'Başörtüsü nedeniyle alınmadı' iddiası tartışma yaratmıştı! Bakan Bozdağ'dan sert tepki geldi: "Kimse cüret edemez"

22.03.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de başörtülü bir öğrencinin okula kaydının kabul edilmediği iddiası tartışmaları beraberinde getirmişti. İddiaya göre, Hatay'da depreme yakalanan 9. sınıf öğrencisi T. İ., Eskişehir'de özel bir okula kayıt yaptırmak istemiş ancak okul müdürü "Başındakiyle mi geleceksin?" diye sormuş ve "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın" demişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı paylaşımlarla olaya sert tepki gösterdi.

'Başörtüsü nedeniyle alınmadı' iddiası tartışma yaratmıştı! Bakan Bozdağ'dan sert tepki geldi: "Kimse cüret edemez"

Deprem bölgesinden gelen öğrencinin başörtülü olması gerekçesiyle kaydının yapılmayıp başka okula gönderilmeye çalışıldığı iddiası tepki topladı. Kayıt için ailesiyle okula gelen T. İ.'ye okul müdürünün "Okula bu şekilde mi geleceksin?" diye sorduğu, ailenin ise müdürün üniformayı kastettiğini sandığı öne sürülmüştü.

"BAŞINDAKİYLE Mİ GELECEKSİN?"

İddiaya göre üniforma alacaklarını belirten aileye yanıt olarak müdür ise "Başındakiyle mi geleceksin? Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın" demişti. müdürün bu yanıtının ardından Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube üyeleri okulun önünde eylem gerçekleştirmişti.

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BAKAN BOZDAĞ SERT ELEŞTİRDİ!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da olayla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim ve öğretim,kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık.

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"İLKELLİK, ÇAĞDAŞ YOBAZLIK"

"Buna rağmen maalesef Eskişehir’de bir okul müdürü,kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür’et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır.

"KİMSE CÜR'ET EDEMEZ"

"Ak Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür’et edemez."

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(İHA-DHA)

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Eskişehir başörtüsü

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