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Başpiskopos'tan Papa'ya istifa çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 01:45 | Son Güncelleme

Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, kilise bünyesindeki cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle Papa Franciscus’u istifaya çağırdı. Öte yandan Papa Franciscus, katolik din adamlarının karıştığı cinsel istismar skandalları için özür diledi.

Başpiskopos'tan Papa'ya istifa çağrısı

Vigano, ABD merkezli National Catholic Register gazetesinde yayımladığı 11 sayfalık mektupta Papa’nın istifasını istedi.

Papa’nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013 yılından beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini anlatan Vigano, Papa’yı iddialarla ilgili bizzat kendisinin bilgilendirdiğini kaydetti.

Vigano, şunları kaydetti:

"Papa Franciscus 23 Haziran 2013'ten beri McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu biliyordu. Papa, Kardinal McCarrick'in istismarlarını örtbas eden kardinal ve piskoposlara iyi örnek teşkil etmek için istifa etmek zorunda olan ilk kişidir."

Katolik kilisesi içinde bir “eşcinsel şebeke” bulunduğunu da öne süren Vigano, “Pek çok piskoposlukta, dini tarikatta yaygın olan bu eşcinsel şebekeler, gizlilik içinde ve ahtapot kollarının kuvvetiyle hareket ediyor, masum kurbanlarını ve hatta bütün bir kiliseyi boğuyor.” ifadelerini kullandı.

PAPA 'DİN ADAMLARI' ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Papa Franciscus, İrlanda Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretinin ikinci gününde ülkenin batısındaki Knock kentinde Katoliklerce kutsal kabul edilen bir alanda halka hitap etti.

Katolik kilisesine mensup din adamlarının karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına değinen Papa, “İstismara uğrayan, masumiyetleri ellerinden alınan ve yaralanan genç insanların hikayeleri hepimizi etkiliyor.” dedi.

“Bu açık yara bizden sağlam bir duruş ile gerçeği ve adaleti arayışımızda kararlı olmamızı talep ediyor” ifadesini kullanan Papa, “Bu günahlar ve Tanrı’nın ailesindeki pek çok kişinin duyduğu ihanete uğramışlık ve skandal hissi için af diliyorum.” diye konuştu.
Papa dün de Dublin Kalesi'ndeki konuşmasında Katolik kilisesinin din adamlarınca işlenen cinsel istismar suçlarıyla mücadelede başarısız kalmasından utanç duyduğunu söylemişti. Papa, Dublin’de cinsel istismar kurbanı 8 kişi ile de bir araya gelmişti.

Öte yandan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da Papa’nın ziyareti dolayısıyla önceki gün yaptığı konuşmada ABD’nin Pensilvanya eyaletinde ortaya çıkan cinsel istismar skandalına değinmiş, Katolik kilisesinin kendisini korumak uğruna bu istismar vakalarının üstünü örttüğünü söylemişti. Varadkar cinsel istismar olaylarıyla ilgili olarak "Bu, burada İrlanda’da trajik bir biçimde çok iyi bildiğimiz bir hikaye." ifadesini kullanmıştı.

Nüfusunun kahir ekseriyeti Katolik olan İrlanda da kilisenin işlettiği çocuk bakım evlerinde yaygın cinsel istismar olayları ortaya çıkarılmıştı.

Kamuoyunda tanınan bazı din adamlarının da karıştığı istismar vakaları 2010 yılında bir dizi rapora konu olmuş ancak çoğu din adamının yeri tayinler ile değiştirilirken, pek az sayıda din adamı hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.

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