Başvurular başladı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son tarihe dikkat

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün başladı. Sınava son başvuru tarihi 30 Ocak olarak açıklanırken, sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacak.
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