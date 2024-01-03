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Başvurular başladı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son tarihe dikkat

03.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Üniversitesi Askere Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları bugün itibarıyla başladı.

Başvurular başladı! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son tarihe dikkat

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün başladı. Sınava son başvuru tarihi 30 Ocak olarak açıklanırken, sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacak.

(İHA)

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