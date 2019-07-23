"Batı Nil Virüsü, griple karıştırılabilir"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kenan Keskin, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonunun, sivrisinek yoluyla bulaştığını belirterek, "BNV enfeksiyonu, yaz aylarında görülüyor. Ender de olsa yaşamı tehdit edebilen virüs, kişide sivrisinek maruziyetinden sonra ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için bulgular griple karıştırılabiliyor. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önem taşıyor." dedi. Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün enfekte sivrisinekle insana bulaştığını ve hastalığa yol açtığını söyledi. Sivrisineğin virüsü, kanıyla beslendiği kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırabileceğini, bu durumun en çok haziran-eylül döneminde gerçekleştiğini aktaran Keskin, "BNV bu nedenle bir yaz mevsimi hastalığı olarak tanımlanabilir." diye konuştu. Keskin, çok düşük oranda hasta anneden doğum yoluyla bebeğe ya da hasta kişinin sağlıklı kişiye kan vermesi halinde veya hasta kişiden yapılan organ nakillerinde de virüsün bulaştığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cerrahi sırasında sağlık ve hasta bakım personeli de bulaşma riski altındadır. BNV genellikle dünyanın orta kuşağındaki ülkelerde görülmektedir. Virüsün Avrupa, Orta Doğu, Avustralya, Asya'nın bazı bölgeleri ve Afrika'da yayıldığı bilinirken, ABD'de de ortaya çıkmıştır. ABD'de Havai ve Alaska hariç 48 eyalette bu virüse rastlanmakla birlikte her yaz bu bölgelerde salgınlar da görülmektedir. BNV enfeksiyonu, yaz aylarında görülüyor. Ender de olsa yaşamı tehdit edebilen virüs, kişide sivrisinek maruziyetinden sonra ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için bulgular griple karıştırılabiliyor. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önem taşıyor." - "Nörolojik hastalık belirtileri görülebilir" Prof. Dr. Keskin, sivrisinekle temasın ardından hastalığın 100 kişiden 20'sinde gelişebildiğini dile getirdi. Hastaların önemli bir kısmının tamamen iyileşebileceğini ancak yorgunluk ve halsizliğin, haftalar veya aylarca devam edebileceğini aktaran Keskin, şu bilgileri verdi:

"Virüs bulaşmış kişilerin yüzde birinden azında ise şiddetli belirtiler meydana gelebilir. Nörolojik hastalık belirtileri, baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felç gibi ağır bir tablo oluşabilir. Bu durumda iyileşme de haftalar veya aylar sürebilir. Eğer 60 yaş üzerindeki kişilerde kanser, hipertansiyon, böbrek ya da diyabet hastalığı varsa ve bu hastalara BNV bulaşırsa durum ağır seyredebilir. Bu kişilerde virüs nörolojik hasarlara neden olabilir." - "Sivrisinek ısırığından 2 gün sonra halsizlik başladıysa dikkat" Prof. Dr. Keskin, virüsün kuluçka süresinin 2-14 gün arasında olduğuna dikkati çekerek, "Eğer kişide 2-14 gün öncesinde sivrisinek teması meydana gelmişse ve sivrisinek ısırığından 2 gün sonra halsizlik başladıysa dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe benzer belirtiler de ortaya çıkmışsa bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve durumun anlatılması gerekir." şeklinde konuştu. Bu aşamadan sonra kan ve omurilik sıvısı ile özel laboratuvar ve PCR testleriyle tanı konulduğunu anlatan Keskin, şöyle devam etti: