Batı Şeria'da İsrail askerlerinin vurduğu Filistinli şehit oldu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ava köyü yakınında bir Filistinlinin İsrail güçlerince vurularak şehit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin sağlık ekiplerinin bölgeye yaklaşmasına izin vermediği ifade edildi.

Şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise öldürülen Filistinli ve beraberindeki 2 kişinin İsrail'e ait bir araca molotof kokteyli attıkları iddia edildi.

İsrail askerlerinin bu kişilere ateş açması sonucu birinin vurulduğu, diğer ikisinin ise gözaltına alınarak sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, sorgu merkezinin nerede olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

