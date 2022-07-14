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  4. Batman’da hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede çıktı! Kapıyı tekmelerle açmaya çalıştılar

Batman’da hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede çıktı! Kapıyı tekmelerle açmaya çalıştılar

14.07.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı.

İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.

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TEKMELERLE AÇMAYA ÇALIŞTILAR

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Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman sağlık çalışanı
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