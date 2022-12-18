Batman'da ilginç olay... Mahsur kalan kediyi kurtarmak için gitti, kendisi mahsur kaldı!

Batman Çayı'nda mahsur kalan kedi için giden genç, su seviyesi yükselince bu sefer kendisi mahsur kaldı. Batman'da yaşanan ilginç olayda, alınan bilgilere göre, Batman Çayı'nda baraj kapakları kapanıp su seviyesi düşünce, köprü ayaklarında bir kedi mahsur kaldı. E.C. yavru kediyi kurtarmak için köprü ayaklarına indi. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesi yükselince bu sefer E.C.'nin kendisi mahsur kaldı.

EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve itfaiye dalgıç ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, titiz bir çalışma sonrasında genci mahsur kaldığı yerden ip, merdiven ve emniyet kemeri ile sağlıklı bir şekilde yukarı çekerek kurtardı. (İHA)

