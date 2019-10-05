Batman'da kamyonet devrildi: 11 yaralı

Batman'da, hasat sonrası tarlada kalan mısır koçanlarını toplayanları taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 DL 660 plakalı kamyonet, Diktepe köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile kamyonet kasasında taşınan 10 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kısa süre trafiğe kapalı kalan Batman-Diyarbakır kara yolu, yola savrulan mısır koçanı çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Bölge Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
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