Battlefield 6'ya ait olması muhtemel bazı görüntüler internete düştü

Battlefield 6 oyuncuların yakın dönemde çıkmasını düşündüğü yapımlardan biri. Daha önce Battlefield 6'nın mayıs ayında duyurulacağı iddia edilmişti. Ancak EA Arts'ın Battlefield hesabı üzerinden yaptığı Twitter paylaşımı, yeni oyunun haziranda çıkabilme ihtimalini gündeme getirmişti. Şimdi ise Battlefield 6'ya dair belki de en önemli sızıntılardan biri yapıldı.

BATTLEFIELD 6'NIN GÖRÜNTÜLER SIZDI

Battlefield 6'nın tanıtım fragmanından alındığı söylenen görüntüler çevrim içi olarak sızdırıldı. Bir Twitter kullanıcısı tarafından temizlenen görüntüler, yeni oyuna yönelik bazı ipuçlarına yer veriyor.

Görüntüler bir roket fırlatma tesisini, bir robot köpeği ve daha fazlasını gösteriyor. Özellikle roket fırlatma tesisi, önceki sızıntılarla gayet uyumlu. Ancak tüm bunlar, henüz resmi olarak onaylanmış değil.

BATTLEFIELD 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan Twitter paylaşımını da hesaba katarsak, Battlefield 6'nın haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun sızıntıları şimdiden oyuncuları heyecanlandırmış durumda.

