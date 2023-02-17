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Bauhaus çalışma saatleri nedir? Bauhaus şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.02.2023 03:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman markası olan Bauhaus ülkemizde de şubeleri bulunan ve ev ile bahçe için yapılacak alışverişlerde en sık tercih edilen markalar arasında yer almaktadır. Kendin yap kavramından yola çıkarak tüm dünyaya yayılan Bauhaus mağazaları, 1960 yılından bu yana çalışma saatleri içinde hizmet vermektedir. Ülkemizin neredeyse her şehrinde yer edinmiş Bauhaus şubeleri saat kaça kadar açık?

Bauhaus çalışma saatleri nedir? Bauhaus şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1960 yılında Almanya Manheim’de ilk mağazasını açan Bauhaus’un Türkiye’de de birçok şubesi bulunmaktadır. Ev, ofis, atölye, bahçe gibi alanlar için gerekli olan malzemelerin temin edilebildiği Bauhaus firması, dünyada Kendin Yap (Do It Yourself) anlayışını oluşturmuş ve tüm dünyada yayılmasını sağlamıştır. Firmanın internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulaması aracığı ile de alışveriş imkânı sunan Bauhaus, devamlı müşterilerine sağladığı avantajlar ve indirimler ile de bilinmektedir.

Bauhaus şubeleri saat kaçta açılıyor?

Bauhaus çalışma saatleri dâhilinde şubelerinden şu alandaki cihaz, alet ve ekipmanlara ulaşabilmek mümkündür: Boya ve inşaat, otomobil, güvenlik ekipmanları, makineler, el aletleri, hırdavat, bahçe ürünleri, ısıtma ve soğutma, ev gereçleri, dekorasyon malzemeleri, kapılar ve parkeler. Aylık kampanyalar ya da indirimler, Bauhaus sistemi tarafından müşterilere telefon ya da elektronik posta aracılığı ile bildirilmektedir. Ayrıca firmanın yayımladığı bir dergi kapsamında ile de bu indirimler ve kampanyalara yer verilmektedir. Bauhaus açılış saati Türkiye’deki tüm şubelerinde 08.30 olarak belirlenmiştir. 08.30’dan itibaren hizmet vermeye başlayan Bauhaus mesai saatleri dinî bayramların ilk günleri dışında farklılık göstermemektedir.

Bauhaus şubeleri saat kaçta kapanıyor?

Bauhaus çalışma saatleri 08.30 ve 22.00 saatleri arasındadır. Bazı özel durumlar dâhilinde bu saatlerde nadiren de olsa değişiklikler görülebilmektedir. Ankara, Bursa, İstanbul ve Antalya’da çeşitli şubeleri bulunan Bauhaus mesai saatleri kapsamında hizmet vermektedir. Bauhaus kapanış saati 22.00 olarak belirlenmiştir ve tüm şubelerde bu şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’deki merkez binası İstanbul’da yer alan Bauhaus kapanma saati bazı zamanlarda 21.30 olarak uygulanabilir. Bu tür değişiklikler firmanın iletişim kanallarından güncel olarak yayınlanmaktadır. Pandemi döneminde 21.30’a kadar açık olan Bauhaus öğle arası saatleri uygulaması kullanmamaktadır. Resmî tatillerde de açık olan Bauhaus cuma çalışma saatleri için bir değişiklik yoktur, diğer günler ile aynı şekildedir.

Bauhaus cumartesi pazar kaça kadar açık?

Bauhaus hafta sonu çalışma saatleri hafta içi günlere göre herhangi bir değişiklik göstermemektedir. Pazar günü de hizmet vermekte ve yalnızca dinî bayramların birinci günleri kapanmaktadır. Dinî bayramların ikinci günü ise sabah saat 10.00’dan itibaren hizmet vermektedir. Bu bağlamda "Pazar günü Bauhaus açık mı?" sorusuna açıktır cevabını vermek mümkündür. Hafta sonu ve hafta içi aynı saatler arasında hizmet veren Bauhaus için mesai saatleri şu şekildedir:

  • Hafta içi ve hafta sonu açılış saati: 08.30
  • Hafta içi ve hafta sonu kapanış saati: 22.00

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çalışma saatleri bauhaus

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