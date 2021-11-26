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  4. Bayıltmaya çalıştı, bıçakladı, ilaç içirdi, poşetle boğmaya çalıştı! Kan donduran olayda dikkat çeken 'çarşaf' detayı

Bayıltmaya çalıştı, bıçakladı, ilaç içirdi, poşetle boğmaya çalıştı! Kan donduran olayda dikkat çeken 'çarşaf' detayı

26.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boşanma aşamasındaki Aslı K.'yi eterle bayıltmaya çalışıp karnından bıçakladığı, 14 tansiyon hapı içirip poşetle ağzını kapatarak başında ölmesini beklediği iddiasıyla müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Soner K.'nın yargılanmasına devam edildi. Sanık avukatı, Aslı K.'nin ifadesindeki 'çarşaf' detayına dikkat çekerek, “Olay yeri inceleme görüntülerinde çarşafın serili olduğu görülmektedir. Ya Aslı K. yalan söylüyor, ya da olay yerinde birisi ekleme çıkarma yapmıştır" dedi.

Bayıltmaya çalıştı, bıçakladı, ilaç içirdi, poşetle boğmaya çalıştı! Kan donduran olayda dikkat çeken 'çarşaf' detayı

Olay, 15 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşi Soner K. ile 2 yıldır boşanma aşamasında olan Aslı K., sabah işe gitmek için kapıyı açtı. Elinde bıçakla kapıda bekleyen Soner K., eşini ağzını elleriyle kapayarak eve soktu. Belindeki tabancayı çıkaran Soner K., eşini "Bağırma, bağırırsan seni gebertirim" diyerek, tehdit etti.
Evin salonunda akşama kadar konuştuğu eşine protokol imzalatan Soner K., bir ara Aslı K.'den su istedi. Mutfağa giden Aslı K.'nin arkasından giden Soner K., üzerinde eter bulunan bezi, eşinin ağzına ve burnuna bastırdı. Direnen Aslı K.'yi itekleyerek yatak odasına götüren Soner K., burada eşinin başını göğsüne dayayıp, özür diledi. Bu sırada elindeki bıçağı eşinin karnına saplayan Soner K., yarasına tampon yapmak isteyen Aslı K.'ye engel oldu.

Eşine 'Ölümümden kendim sorumluyum' notu yazdırıp imzalatan Soner K., Aslı K.'ye ayrıca 14 tansiyon hapı içirdi. Eşinin yaşadığını görünce poşetle ağzını ve burnunu kapatıp başında bekleyen Soner K., sabah öldüğünü düşünüp evden ayrıldı.
Saat 09.30'da kendine gelen Aslı K., telefonla komşusunu arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Aslı K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, yakalanan Soner K. tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Soner K.'nin 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs etme', 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılması istendi.

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TANIKLAR DİNLENDİ

Soner K.'nın yargılanmasına Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ömür boyu hapsi istenen Soner K. koronavirüs karantinasında bulunması nedeniyle duruşmaya katılamazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen çiftin eski şoförü A.İ., olay günü Aslı K.'yi iş yerine götürmek için aradığını, ancak eteğinin yırtıldığını, bu nedenle de işe gitmeyeceğini söylemesi üzerine özel işleri için Korkuteli'ne gittiğini belirtti.

Tanık Ç.D. ve A.T. ise Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü'nde çalıştıklarını belirterek, “Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda olay yerinde inceleme yaptık. Yatak odasında, yatak ile dolap arasında kanlı ekmek bıçağı vardı. Yerdeki okul defterinde de not yazılıydı. Halı üzerinde de kan bulunuyordu. Kapıda zorlama yoktu. Yatak üzerinde kanlı kadın kıyafeti vardı. Olay yerini fotoğrafladık ve tüm delilleri topladık. Koridorda kan yoktu. Diğer odalarda da anormal bir durum görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise şikayetçi Aslı K.'nın bir önceki duruşmada verdiği 'çarşaf' detayına dikkat çekerek, “Mağdur sabah uyandığında telefonunun yatağın diğer uç kısmında olduğunu, çarşafı çekmek suretiyle telefona ulaştığını belirtmiştir. Ancak, olay yeri inceleme görüntülerinde çarşafın serili olduğu görülmektedir. Ya Aslı K. yalan söylüyor, ya da olay yerinde birisi ekleme çıkarma yapmıştır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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