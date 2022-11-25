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Bayraktar TB2 SİHA'ya komşu talip oldu! Savunma Bakanı Stoyanov iddiaları doğruladı

25.11.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok coğrafyada başarısını ispat eden yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'lara yeni bir talip çıktı. Halihazırda Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Polonya ve bazı Afrika ülkelerine ihraç edilen Bayraktar TB2'lerle Bulgaristan'ın ilgilendiği bildirildi. Söz konusu iddiaları Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da doğruladı. İşte haberin detayları...

Bayraktar TB2 SİHA'ya komşu talip oldu! Savunma Bakanı Stoyanov iddiaları doğruladı

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

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BAKAN STOYANOV İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Baykar'ın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Baykar tarafının kendilerine bilgi paylaşımı ve Bulgar şirketleriyle iş birliği olanağı sunduğunu fakat bu proje hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

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BULGAR ORDUSU MODERNİZE OLUYOR

Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre Stoyanov, insansız hava aracı alımının Bulgaristan ordusunun 2026'ya kadar modernizasyonu planı çerçevesinde yapılacağını ve bütçenin muhtemelen 250 ila 500 milyon euro seviyesinde olacağını söyledi. (İHA)

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