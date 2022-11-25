Bayraktar TB2 SİHA'ya komşu talip oldu! Savunma Bakanı Stoyanov iddiaları doğruladı

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

BAKAN STOYANOV İDDİALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Baykar'ın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Baykar tarafının kendilerine bilgi paylaşımı ve Bulgar şirketleriyle iş birliği olanağı sunduğunu fakat bu proje hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

BULGAR ORDUSU MODERNİZE OLUYOR

Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre Stoyanov, insansız hava aracı alımının Bulgaristan ordusunun 2026'ya kadar modernizasyonu planı çerçevesinde yapılacağını ve bütçenin muhtemelen 250 ila 500 milyon euro seviyesinde olacağını söyledi. (İHA)

