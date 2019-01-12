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BAYRAKTAR'DAN UKRAYNA'YA İHA SATIŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "TARİHİ BİR ADIM"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

  İnsansız Hava Aracı(İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı.

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,(DHA)
İnsansız Hava Aracı(İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı. Bayraktar Ukrayna'ya İHA satışının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım. Bu adım; ekibimiz, TSK'mız, Savunma Sanayi Başkanlığı, milli ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu ortaya koyan, milli irade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN BAŞARISI"
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Poroşenko'nun paylaşımını paylaşarak, "Bu başarı sadece Baykar'ın değil, Türkiye'nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Selçuk Bayraktar'ın tweetinin fotoğrafı

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