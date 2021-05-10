Bayram’da marketler açık mı? Bayram’da marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pandemi döneminde sürekli vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. Özellikle Bayram tatiline denk gelen tam kapanma sürecinde birçok vatandaş marketlerin hizmet saatlerini araştırıyor. Bu yıl 13 – 14 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı’nda marketler açık mı? Marketler Bayram’da kaça kadar açık?

MARKETLER BAYRAM’DA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler, Pazar günleri hariç saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet verebiliyor.

Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle Bayram’da da marketler saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak marketlerin Bayram mesaisi politikalarına göre bu durum değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.



