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Bayram’da marketler açık mı? Bayram’da marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10.05.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin bitimine az bir zaman kala, birçok vatandaş marketlerin çalışma saatlerini de araştırıyor. Tam kapanma süreci içerisine dahil olan Ramazan Bayramı’nda ise, özellikle zincir marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgenin detaylarında Bayram’da market çalışma saatleri ile ilgili bir madde yer almıyor.

Bayram’da marketler açık mı? Bayram’da marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Pandemi döneminde sürekli vatandaşlar tarafından araştırılan konulardan biri de marketlerin çalışma saatleri oluyor. Özellikle Bayram tatiline denk gelen tam kapanma sürecinde birçok vatandaş marketlerin hizmet saatlerini araştırıyor. Bu yıl 13 – 14 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı’nda marketler açık mı? Marketler Bayram’da kaça kadar açık?

MARKETLER BAYRAM’DA AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki marketler, Pazar günleri hariç saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet verebiliyor.

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Tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor, bu nedenle Bayram’da da marketler saat 10.00 - 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Ancak marketlerin Bayram mesaisi politikalarına göre bu durum değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

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Ramazan Bayramı İçişleri Bakanlığı tam kapanma

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