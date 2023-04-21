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  4. Bayram namazı sırasında ortalık karıştı! Kavga çıktı, 5 kişi yaralandı...

Bayram namazı sırasında ortalık karıştı! Kavga çıktı, 5 kişi yaralandı...

21.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bayram namazı için camiye gelen iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı, taşlı ve sopalı çıkan kavgada ortalık bir anda karışırken 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Bayram namazı sırasında ortalık karıştı! Kavga çıktı, 5 kişi yaralandı...

Bayram namazında çıkan kavga haberi ilçeyi karıştırdı. Bingöl’ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Eroğlu ve Yalçın aileleri, bayram namazı için camiye gittikleri sırada tartıştı.

Tartışmanın silah, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Eroğlu ailesinden 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Bingöl kavga

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