Bayram öncesi akın ettiler: Eskişehir'de baklava kuyruğu!

Saat 04.00'te tatlıların geldiğini ve vatandaşların bu saatte sıraya girmeye başladığını ifade eden işletmeci Bülent Özbay, “Dükkanımızı saat 10.00'da açtık. 750 tepsiden oluşan 2 ton baklava getirdik. Bayram olduğu için bugün erken bitti. Sabah 04.00'te Şanlıurfa'dan aracımız geliyor. O saatte de gelip, sıraya giriyorlar. Yoğun talep olduğu için yetiştiremiyoruz. Baklavalarımız kaliteli, lezzetli, fiyatlarımızı da herkesin alabilmesi için uygun tutuyoruz. Bu nedenle talep çok oluyor" diye konuştu.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ile 30 TL'den satılan baklava, yoğun ilgi gördü. Ramazan Bayramı’na 2 gün kala tam kapanma tedbirleri nedeniyle saat 10.00'da market alışverişi için dışarı çıkanlar tatlıcı dükkanı önünde baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaktaki uzun kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralarına uymaları için uyardı. Yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Yoldan geçenlerde uzun kuyruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'ALABİLECEĞİMİ SANMIYORUM AMA BEKLİYORUM'

İki gündür baklava almak için sıraya girdiğini söyleyen Candan Coşkun, "Dün de sıraya girmiştim. Bugün saat 11.00 gibi geldim ama sıra bu şekilde. Bugün de alacağımı pek sanmıyorum ama bekliyorum. Bayram için alacağım. Biz bize geçireceğiz. Gelecek kimsemiz yok ama yine de alıyoruz" dedi.

'ÖNÜMDE YÜZLERCE KİŞİ VARDI'

Sabah saatlerinde önünde sıra bekleyen yüzlerce kişi olduğunu belirten Şemsettin Alçın ise sıraya 09.30 sıralarında girdiğini anlatarak, "Önümde yüzlerce kişi vardı. Bekliyoruz ve kalırsa tatlıyı yiyeceğiz. Hem bayram için alıyoruz hem de ramazanlık. Hazır bu kadar sıraya girmişken biraz fazla alalım dedik" diye konuştu.

'MİSAFİR GELMEYECEK AMA ÇOCUKLAR İSTİYOR'

Tam kapanma nedeniyle bu bayram evlerine misafir gelmeyeceğini ancak çocukları istediği için sıraya girdiğini ifade eden Yahya Yıldırım ise şunları söyledi:

"Bugün saat 10.30'da geldim. Daha sıranın arkasındayım. Arkamda 20 kişi var. Önümüzde ise 100 kişiye yakın var. Ben dün de geldim. Saat 12.00'de bitti alamadım. Misafir gelmeyecek ama çocuklar istiyor."

DHA

