HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram öncesi akın ettiler: Eskişehir'de baklava kuyruğu!

Bayram öncesi akın ettiler: Eskişehir'de baklava kuyruğu!

11.05.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bayrama iki gün kala kilosu 18 TL ile 30 TL arasında değişen baklavalardan almak isteyen vatandaşlar, tatlı dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Satışa sunulan 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Ekipler, bölgede sık sık koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

Bayram öncesi akın ettiler: Eskişehir'de baklava kuyruğu!

Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ile 30 TL'den satılan baklava, yoğun ilgi gördü. Ramazan Bayramı’na 2 gün kala tam kapanma tedbirleri nedeniyle saat 10.00'da market alışverişi için dışarı çıkanlar tatlıcı dükkanı önünde baklava alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaktaki uzun kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralarına uymaları için uyardı. Yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi. Yoldan geçenlerde uzun kuyruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

'SAHURDAN SIRAYA GİRENLER VAR'

Saat 04.00'te tatlıların geldiğini ve vatandaşların bu saatte sıraya girmeye başladığını ifade eden işletmeci Bülent Özbay, “Dükkanımızı saat 10.00'da açtık. 750 tepsiden oluşan 2 ton baklava getirdik. Bayram olduğu için bugün erken bitti. Sabah 04.00'te Şanlıurfa'dan aracımız geliyor. O saatte de gelip, sıraya giriyorlar. Yoğun talep olduğu için yetiştiremiyoruz. Baklavalarımız kaliteli, lezzetli, fiyatlarımızı da herkesin alabilmesi için uygun tutuyoruz. Bu nedenle talep çok oluyor" diye konuştu.

8b795d76bd9a709f3bc34da39b910ec0

'ALABİLECEĞİMİ SANMIYORUM AMA BEKLİYORUM'

İki gündür baklava almak için sıraya girdiğini söyleyen Candan Coşkun, "Dün de sıraya girmiştim. Bugün saat 11.00 gibi geldim ama sıra bu şekilde. Bugün de alacağımı pek sanmıyorum ama bekliyorum. Bayram için alacağım. Biz bize geçireceğiz. Gelecek kimsemiz yok ama yine de alıyoruz" dedi.

3ebb8b00e38eb9f165b886d52a6f7ee9

'ÖNÜMDE YÜZLERCE KİŞİ VARDI'

Sabah saatlerinde önünde sıra bekleyen yüzlerce kişi olduğunu belirten Şemsettin Alçın ise sıraya 09.30 sıralarında girdiğini anlatarak, "Önümde yüzlerce kişi vardı. Bekliyoruz ve kalırsa tatlıyı yiyeceğiz. Hem bayram için alıyoruz hem de ramazanlık. Hazır bu kadar sıraya girmişken biraz fazla alalım dedik" diye konuştu.

0646728bb5e9ff478dd87d69cdc14526

'MİSAFİR GELMEYECEK AMA ÇOCUKLAR İSTİYOR'

Tam kapanma nedeniyle bu bayram evlerine misafir gelmeyeceğini ancak çocukları istediği için sıraya girdiğini ifade eden Yahya Yıldırım ise şunları söyledi:

"Bugün saat 10.30'da geldim. Daha sıranın arkasındayım. Arkamda 20 kişi var. Önümüzde ise 100 kişiye yakın var. Ben dün de geldim. Saat 12.00'de bitti alamadım. Misafir gelmeyecek ama çocuklar istiyor."

0514dd2f12af104fb43a18b9faf85553

30c97fbc6b0876c84af4fbd50d283192

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Koronavirüs vaka sayısı Türkiye'de bir tek Ardahan'da arttıKoronavirüs vaka sayısı Türkiye'de bir tek Ardahan'da arttı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehir

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Yeni dönem! HES üzerinden de alınacak

Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

2023 seçimleri için flaş iddia: Şimdiden bayram edebilirler

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.