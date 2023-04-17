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Bayram öncesi uyarı yapıldı! Araç kiralarken dikkat

17.04.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY), bayram öncesi araç kiralamalarında dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı.

Bayram öncesi uyarı yapıldı! Araç kiralarken dikkat

SİBERAY'dan yapılan yazılı açıklamada vatandaşların bayram süreci boyunca yapacakları araç kiralamalarında dikkat etmesi gereken hususlara değinildi.

Yapılan açıklamada, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanımlayan https:// protokolü olup olmadığını kontrol edin. İnternet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenilir olduğu anlamına gelmeyeceğini unutmayın. Ödemelerinizi kişisel hesaplara değil, şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Şüphe duydunuz durumlarda, fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme/ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
SİBERAY araç kiralama

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