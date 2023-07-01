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  4. Bayram tatili sonrası dönüş trafiği! Yoğunluk başladı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Bayram tatili sonrası dönüş trafiği! Yoğunluk başladı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi

01.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu başladı. Yollarda yer yer araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram tatili sonrası dönüş trafiği! Yoğunluk başladı, trafik zaman zaman durma noktasına geldi

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı. D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

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ZİNCİRLEME KAZA ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİĞİ AKSATTI

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

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Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu

TATİLCİLER SÖKE'DE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi.

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Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.

(TRT Haber)

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trafik bayram tatili

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