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Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefete tepki, Erdoğan'a övgü! 'Eylemsel Atatürkçü' olarak tanımladı: 'Ait olduğum yerdeyim'

01.07.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'ye katılan ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Hulki Cevizoğlu, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim" diyen Cevizoğlu, muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Cevizoğlu, Erdoğan için "Eylemsel olarak Atatürkçü" tanımlamasında bulundu.

Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefete tepki, Erdoğan'a övgü! 'Eylemsel Atatürkçü' olarak tanımladı: 'Ait olduğum yerdeyim'

28'inci dönemde AK Parti'nin gazeteci- araştırmacı yazar kontenjanından Meclis'e giren İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, seçim öncesinde ve sonrasında en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Özellikle bazı CHP tabanı tarafından AK Parti'ye katıldığı için eleştirilen Cevizoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim" diye konuşan Cevizoğlu, muhalefeti sert sözlerlee eleştirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Eylemsel olarak Atatürkçü" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Hep vekilleri programlarımda ağırlamıştım. TBMM'ye gazeteci ve akademisyen kimliğimle geliyordum. Cevap veren taraf olarak ilk kez Meclis'teyim. 'Durmak yok yola devam' sloganını içselleştirerek hissediyorum.

KİTAP YAZIYOR GİBİYİM

Kendimi kitap yazıyormuşum gibi hissediyorum. Kitap yazarken araştırıp sabahlara kadar çalışıp yazarız ya, Meclis çalışmalarımız da bana kitap yazılırken yapılan hazırlıkları anımsatıyor.

HULKI

"NEDEN AK PARTİ'DESİN?"

'Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum.

ATATÜRK DEDİKÇE CHP ZANNETTİLER

O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum.

Eleştirdiğim ya da desteklediğim konularda hep bu ilkeler çerçevesinde konuştum. CHP tabanı ve yönetimi bunu ben CHP'yi alkışlıyormuşum gibi algıladı ve o yüzden kızdılar. 'Sen bizdendin, neden oraya gittin?' diye bir algı oldu. Kesinlikle bir algı yanılgısı.

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FİKREN HEP BURADAYDIM

Sahada 'Senin bize gelmen için çok dua ettik' dediler. Bu, beni aşırı duygulandırdı, onur duydum. Yeni dönem kabine üyelerimizden bir isim de İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında koluma girdi ve babasının 'Bu adamı neden davet etmiyorsunuz' dediğini anlatmıştı.

Babasına selamlarımı iletiyorum. 'Fiziken aranızda değildim ama fikren hep buradaydım ben' dedim. Ait olduğum yerdeyim. Kendimi hiçbir zaman CHP'ye yakın hissetmedim. Vekil olarak Anayasa komisyonunda olmaktan mutluyum. Buna imza atacağız ve yeni anayasada bizim de tuzumuz olacak.

ERDOĞAN EYLEMSEL ATATÜRKÇÜ

Milli irade, antiemperyalist ve demokrasiye bağlılık, eylemsel olarak iş yapabilmek bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'da var. 'Erdoğan tek adam' diyorlar, bunların hepsi palavra.

Erdoğan halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var."


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Hulki Cevizoğlu Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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