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  4. Bayram tatilini fırsat bildiler! Adalar’a gitmek isteyenler Kadıköy İskele’de kuyruk oluşturdu... Sıranın sonu gözükmedi

Bayram tatilini fırsat bildiler! Adalar’a gitmek isteyenler Kadıköy İskele’de kuyruk oluşturdu... Sıranın sonu gözükmedi

01.07.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Adalar’a gitmek için Kadıköy’de Adalar iskelesine akın etti. Vapurlara binmek isteyenlerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

Bayram tatilini fırsat bildiler! Adalar’a gitmek isteyenler Kadıköy İskele’de kuyruk oluşturdu... Sıranın sonu gözükmedi

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşlar, bayramın son gününde havanın güzel olmasını fırsat bilerek, Adalar’a gitmek için iskelelere geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren vapura binmek için Kadıköy’de bulunan Adalar iskelesine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Adalar’a gitmek isteyenlerin iskele önünde oluşturduğu kuyruk dron ile görüntülendi.

“2 SAATTİR BURADAYIM”

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Kuyrukta bekleyen Fatoş Kuruöz, “Gezip görmek istiyoruz oraları. Bayramı değerlendirmek istiyoruz. Ama çok yoğun kuyruk var inşallah gireriz. 1 buçuk 2 saattir buradayım” dedi.

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Hasan Apaydın, “Ücretsiz olduğundan dolayı bu kadar kalabalık yoksa diğer günlerde bu kadar kalabalık değildir. Yaklaşık yarım saattir buradayız. Takviye olarak da ek sefer yapabilir büyükşehir belediyesi” dedi. (İHA)

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