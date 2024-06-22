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  4. Bayram tatilinin bilançosu ağırlaşmaya başladı! 62 ölü, 8 binden fazla yaralı

Bayram tatilinin bilançosu ağırlaşmaya başladı! 62 ölü, 8 binden fazla yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 08:51
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Bayram tatilinin artık sonlarına yaklaşılırken trafik kazalarından gelen acı haberler de artmaya başladı. Şu ana kadar 7 günlük süre içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olarak açıklanırken, 8 binden fazla insanın da yaralandığı belirtildi.

Bayram tatilinin bilançosu ağırlaşmaya başladı! 62 ölü, 8 binden fazla yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin ilk 7 gününde maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca trafik polislerinin ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7. günü 21 Haziran 2024 Cuma günü 24 saatlik sürede 597 trafik kazası meydana geldi. 13 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 7 kişi yaralandı. 406 bin 165 araç denetlendi. 21 bin 129 araca hız ve radar işlemi, 39 bin 21 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 7 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) maalesef 62 kişi hayatını kaybetti. 8 bin 690 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da, otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası bayram tatili
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