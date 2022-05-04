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  4. Bayram ziyaretinde 19 yaşındaki kardeşini öldürdü! Cinayetin akılalmaz sebebi...

Bayram ziyaretinde 19 yaşındaki kardeşini öldürdü! Cinayetin akılalmaz sebebi...

04.05.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Menderes ilçesinde bayram ziyaretinde korkunç bir cinayet meydana geldi. 34 yaşındaki M.D. borç-alacak sebebiyle tartıştığı kardeşi 19 yaşındaki Abdulali D.’yi bıçaklayarak öldürdü. M.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bayram ziyaretinde 19 yaşındaki kardeşini öldürdü! Cinayetin akılalmaz sebebi...

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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Ramazan Bayramı cinayet İzmir
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