Bayram ziyaretinde 19 yaşındaki kardeşini öldürdü! Cinayetin akılalmaz sebebi...

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.D. ile bayram ziyaretinde bir araya geldiği kardeşi Abdulali D. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNE BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., bıçakla kardeşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Abdulali D., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SABAHA KARŞI HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdulali D., bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

