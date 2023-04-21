BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü eczaneler kaça kadar açık? İl İl nöbetçi eczane sorgulama

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalar yapıyorlar. İşte İl İl nöbetçi eczane sorgulama 2023...
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymaktadırlar. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
İL İL NÖBETÇİ ECZENELER İÇİN TIKLAYINIZ
23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:
Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar