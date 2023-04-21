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BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü eczaneler kaça kadar açık? İl İl nöbetçi eczane sorgulama

21.04.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Bayramın 1. günü eczanelerin çalışma durumuna ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Öte yandan nöbetçi eczane 2023 sorgulamaları da hız kazandı. Peki, bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü eczaneler kaça kadar açık?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü eczaneler kaça kadar açık? İl İl nöbetçi eczane sorgulama

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü eczaneye gitmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalar yapıyorlar. İşte İl İl nöbetçi eczane sorgulama 2023...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymaktadırlar. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

İL İL NÖBETÇİ ECZENELER İÇİN TIKLAYINIZ

eczane 2

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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