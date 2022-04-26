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Bayramda otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi?

26.04.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? sorusunun yanıtı 2 Mayıs'ta başlayacak olan bayram tatili doyasıyla merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bayramda otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi? İşte Resmi Gazete kararı ve ayrıntılar...

Bayramda otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi?

Bayramda otobüsler ücretsiz mi? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Bayramda otobüsler ücretsiz mi, bedava mı? Ramazan Bayramı'nda metro, metrobüs, Marmaray ve vapur ücretsiz mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAYRAMDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkib karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA METRO, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca, konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı metrobüs İstanbul
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