HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramın ilk 3 gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı

Bayramın ilk 3 gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı

18.06.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarının acı bilançosu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre; ilk 3 gündeki kazalarda 22 kişi öldü, 4 bin 43 kişi yaralandı.

Bayramın ilk 3 gününde acı tablo! Bakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam ettiğini belirtti.

24 SAATTE 824 TRAFİK KAZASI

Bayram tatilinin üçüncü günü 17 Haziran Pazartesi 24 saatlik sürede 824 trafik kazası meydana geldiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kazalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ️1327 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

thumbs_b_c_95e00d30cafb94bf88bb7f6eb68fe91d

Ekiplerin, ️375 bin 311 aracı denetlediğini aktaran Yerlikaya, ️23 bin 857 araca hız ve radar işlemi,️ 26 bin 786 araca diğer işlemlerin yapıldığını kaydetti.

BU UYARILARA DİKKAT

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı.

"Bayram tatilinin ilk 3 gününde (cumartesi, pazar ve pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 43 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da feci olay! Anneyle oğlu mahsur kaldı, evden cesetleri çıktıAdana'da feci olay! Anneyle oğlu mahsur kaldı, evden cesetleri çıktı
Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"Hepsi belediyeden karşılanmış! "Skandala neden olacak"
Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldiAbdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

Yüzde 25’ten yüzde 60’a 1 günde geçecekler!

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

NATO’dan korkutan Çin uyarısı: En büyük silahlı çatışmayı körüklüyorlar!

Halil Umut Meler 2 golü de iptal etti, Lukaku çılgına döndü!

Halil Umut Meler 2 golü de iptal etti, Lukaku çılgına döndü!

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Abdullah Gül hakkında o iddia doğru mu? Resmi açıklama geldi

Kayseri'de zabıtalarla tartışıp kendini asmaya kalkmıştı! Yürek yakan açıklamalar: "Hırsızlık mı yapayım?"

Kayseri'de zabıtalarla tartışıp kendini asmaya kalkmıştı! Yürek yakan açıklamalar: "Hırsızlık mı yapayım?"

Yer: Sancaktepe! Madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu: Linç girişimi

Yer: Sancaktepe! Madde bağımlısı şahıs mahalleyi yakıyordu: Linç girişimi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.