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BDDK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? Memur ve mühendis ilanına nasıl başvuru yapılır?

31.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), personel alımı başvuruları 29 Mart 2021 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını internet üzerinden yapmaya devam ediyor. 70 KPSS puanı ile yapılan memur ve mühendis alımında başvurular 9 Nisan 2021 tarihinde son bulacak. BDDK’da istihdam edilmek üzere memur ve mühendis ilanları BDDK tarafından açıklandı.

BDDK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? Memur ve mühendis ilanına nasıl başvuru yapılır?

BDDK’ya başvuran adaylar arasından 8 memur ve 4 mühendis alınacak. BDDK’ya giriş için sözlü bir sınav yapılacak. BDDK sınavına girecek adaylar, www.bddk.org.tr adresinden 29 Mart – 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Daha sonra seçilen adaylar arasından sözlü sınav yapılacak.

BDDK PERSONEL ALIMLARI

6 MEMUR ALIMI: Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak.

2 MEMUR ALIMI: Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

4 MÜHENDİS ALIMI: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

2020 KPSS'den en az 70 almış olmak da şartlar arasında bulunuyor.

memur alımı

BDDK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İlana başvurular internet üzerinden başladı. 29 Mart tarihinde başlayan başvurular 9 Nisan'a kadar devam edecek.

https://ebulten.bddk.org.tr/IKSinav/IKSorgu.aspx

BDDK BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

kpss

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

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