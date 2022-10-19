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  4. Bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlardı! Ambulansın korna ve siren çalmasına aldırmada

Bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlardı! Ambulansın korna ve siren çalmasına aldırmada

19.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler D-100'de kamyonet şoförü, durumu acil olduğu ileri sürülen bebeğin hastaneye yetiştirilmeye çalışıldığı ambulansa ısrarla yol vermedi. O anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Bahçelievler D -100 Karayolu'nda yaşandı.

Bahçelievler yönünden, durumu acil olduğu ileri sürülen bir bebeğin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yetiştirilmeye çalışıldığı ambulansa kamyonetin şoförü yol vermedi. Ambulans sürücüsünün siren ve korna çalmasına rağmen kamyonetin en sol şeritteki ambulansın önünden ayrılmadığı anlar sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü 19 saniye ancak sağlık çalışanları yaptıkları paylaşımda kamyonet sürücünün uzun süre yol vermediğini ifade etti.

(DHA)


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ambulans
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