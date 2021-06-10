HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti: Çıldıracağım, bu nasıl anne?

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti: Çıldıracağım, bu nasıl anne?

10.06.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Dymchurch'da bulunan plajda yaşananlar 'pes' dedirten türdendi. Bir bebeğin başıboş bir şekilde sahilde dolaştığını ve daha sonra merdivenlere tırmandığını gören bir kişi uzun uğraşlar sonucu anneyi buldu ama kadının "duygusuz" tepkisi sosyal medyada olay oldu.

Bir annenin, kumsalda kaybolan çocuğuyla yeniden bir araya gelmesine verdiği tepki, internet kullanıcılarında öfkeye yol açtı.

İngiltere Dymchurch'da bulunan Kent sahilinde geçen ay kaydedilen görüntülerde yeni yürümeye başlayan bir çocuk 32 yaşındaki Michael Currid'in kollarında görülüyor. Önce çocuğu sahilde gören daha sonra arabaların geçtiği yoğun bir yola çıkan bir merdivenin tepesinde bulan Currid, o anları TikTok hesabından paylaştı.

''HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ''

Olayla ilgili konuşan Currid, ''Arkadaşımla beraber kumsalın kenarında yürüyorduk. Bebeği gördüm ama annesinin yakınında olabileceğini düşündüm Daha sonra bebeğin trafiğe çıkan merdivenlere tırmandığını fark ettim ve hemen kucağıma aldım. Sanırım onu kimse fark etmedi. Arkadaşımla anneyi aramaya koyulduk. Bebek annesini arkası dönükken tanıdı ve 'anne' diye seslendi. Biz anneye bebeği teslim ettik ama bize hiçbir şey söylemedi telefonla konuşmaya devam etti'' dedi.

Screenshot_47

ANNE, TEPKİLERİN ODAĞINDA: BU NASIL ANNE?

Video 2 milyona yakın kişi tarafından izlenirken annenin 'umursamaz' tepkisi izleyenlerin tepkisine neden oldu. Bir kullanıcı, ''Adama teşekkür bile etmeyip telefonla konuşmaya devam etti. Vay canına'' derken, bir başkası, "Yani gerçekten umursamadı mı? Endişelenmedi. Minnettar değil. Telefonla bile konuşmayı bırakmadı. Çıldıracağım. Bu nasıl anne?'' dedi.

Screenshot_48

Screenshot_49

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ülkede kripto para operasyonu! Ülkede kripto para operasyonu!
Anahtar Kelimeler:
tiktok İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Pazartesi başlıyor

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı!

Tolga Çevik'in oğlu boyunu aştı!

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

O dizi için final kararı! Ekrana veda ediyor

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Kritik kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.