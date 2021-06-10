Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti: Çıldıracağım, bu nasıl anne?

Bir annenin, kumsalda kaybolan çocuğuyla yeniden bir araya gelmesine verdiği tepki, internet kullanıcılarında öfkeye yol açtı.

İngiltere Dymchurch'da bulunan Kent sahilinde geçen ay kaydedilen görüntülerde yeni yürümeye başlayan bir çocuk 32 yaşındaki Michael Currid'in kollarında görülüyor. Önce çocuğu sahilde gören daha sonra arabaların geçtiği yoğun bir yola çıkan bir merdivenin tepesinde bulan Currid, o anları TikTok hesabından paylaştı.

''HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ, TELEFONLA KONUŞMAYA DEVAM ETTİ''

Olayla ilgili konuşan Currid, ''Arkadaşımla beraber kumsalın kenarında yürüyorduk. Bebeği gördüm ama annesinin yakınında olabileceğini düşündüm Daha sonra bebeğin trafiğe çıkan merdivenlere tırmandığını fark ettim ve hemen kucağıma aldım. Sanırım onu kimse fark etmedi. Arkadaşımla anneyi aramaya koyulduk. Bebek annesini arkası dönükken tanıdı ve 'anne' diye seslendi. Biz anneye bebeği teslim ettik ama bize hiçbir şey söylemedi telefonla konuşmaya devam etti'' dedi.

ANNE, TEPKİLERİN ODAĞINDA: BU NASIL ANNE?

Video 2 milyona yakın kişi tarafından izlenirken annenin 'umursamaz' tepkisi izleyenlerin tepkisine neden oldu. Bir kullanıcı, ''Adama teşekkür bile etmeyip telefonla konuşmaya devam etti. Vay canına'' derken, bir başkası, "Yani gerçekten umursamadı mı? Endişelenmedi. Minnettar değil. Telefonla bile konuşmayı bırakmadı. Çıldıracağım. Bu nasıl anne?'' dedi.